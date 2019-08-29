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معلمو الخندق يتدربون على التحصيل الدراسي

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معلمو الخندق يتدربون على التحصيل الدراسي

معلمو الخندق يتدربون على التحصيل الدراسي
http://almnatiq.net/?p=767577
المناطق_الجوف

أقام مجمع الخندق التعليمي بهديب برنامجًا تدريبيًا ضمن مشروع التحصيل الدراسي ودعم تعلم الطلاب يستهدف معلمي المدرسة ؛ نفذه المشرف التربوي الأستاذ صالح بن صفوق الرويلي .

بدأ البرنامج باستعراض أسباب انخفاض مستوى التحصيل الدراسي ، و محاولة وضع الحلول المناسبة للوصول إلى نتائج علمية مرضية برفع مستوى التحصيل لموافقة توجهات وزارة التعليم المستقبلية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ومن ثم مناقشة خطة مشروع التحصيل الدراسي.

و بيّن الرويلي بأن من الأهداف التفصيلية للمشروع إكساب المعلمين مهارات التعليم و التعلم ، كما يهدف المشروع إلى تقليص الفجوة بين اختبار الثانوية العامة و اختبارات مركز قياس ، من خلال إكساب الطلاب المهارات و العلوم اللازمة لرفع مستواهم التحصيلي .

وناقش الرويلي مع المعلمين عددًا من المهارات الضرورية للاستذكار و التفوق و التي تستهدف الطلاب من خلال تدريبهم و تحقيق عددًا من الأهداف الهامة و التي بدورها تساعد على الاستذكار و تثبيت المعلومات لدى الطلاب .

كما تعرف المعلمون من خلال البرنامج على خطوات النجاح ، وأهمية المذاكرة المنتظمة، ومهارات الاستذكار ، و أهمية تنظيم الوقت في تحقيق التفوق ، وتم خلال البرنامج استعراض العديد من التطبيقات و التقنيات المساعدة في عمليتي التعليم و التعلم.

من جانبه قدّم قائد المجمع الأستاذ حامد بن ملحان الرويلي شكره وتقديره للأستاذ صالح على هذا البرنامج المفيد و النافع و الأداء المميز للمدرب ، مثمنًا له جهوده و تعاونه المثمر ، و الشكر موصول للزملاء المعلمين على حضورهم و تفاعلهم مع البرنامج ، داعيًا الله سبحانه و تعالى أن ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب و تحصيلهم الدراسي خلال هذا العام و في السنوات القادمة .

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