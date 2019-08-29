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قسيس يعلن إسلامه ويؤدي فريضة الحج لهذا العام 1440هـ ويشيد بعظمة الحج في تلاحم المسلمين

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قسيس يعلن إسلامه ويؤدي فريضة الحج لهذا العام 1440هـ ويشيد بعظمة الحج في تلاحم المسلمين

قسيس يعلن إسلامه ويؤدي فريضة الحج لهذا العام 1440هـ ويشيد بعظمة الحج في تلاحم المسلمين
http://almnatiq.net/?p=767580
المناطق_مكة

أكد القسيس (جوزي ريناتو دس جيسوس فييرا) برازيلي الجنسية من ولاية سيرجيبي والذي أعلن إسلامه منذ عامين: أن فرحته بأداء فريضة الحج لهذا العام لا توصف وأنه ما كان يتخيل جمال هذه المشاهد التي تجسدت في تلاحم المسلمين أمة واحدة وملأت قلبه أحاسيس روحية لا توصف.

وأشاد ريناتو بما لاقى من حسن الاستضافة وإعجابه بالدروس العلمية التي تعلم منها كثيرا من معاني وقيم الإسلام ومقاصد الحج الذي جسد معاني الوحدة وبين المسلمين والتجرد لرب العالمين.

وأضاف بأنه كان ينقل الأحداث التي يعايشها والصور والمقاطع المرئية والرسائل للمسلمين الجدد في منطقته في البرازيل ليبدي ليشاركوه إعجابه بروعة الحج وعظمة وجمال الطاعة.

وكان ريناتو قد أدى فريضة الحج لهذا العام ضمن برنامج الحج السنوي الذي تنفذه الندوة العالمية للشباب الإسلامي حيث استضافت (100) حاج وحاجة من خمسة دول من امريكا اللاتينية، وهي (البرازيل – المكسيك- فنزويلا- البيرو- كولمبيا)

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