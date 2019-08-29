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بعد أن غاب عن زيارتها 22 عاما … راشد الماجد يعود للسودة ويصفها بأوروبا السعودية !

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بعد أن غاب عن زيارتها 22 عاما … راشد الماجد يعود للسودة ويصفها بأوروبا السعودية !

بعد أن غاب عن زيارتها 22 عاما … راشد الماجد يعود للسودة ويصفها بأوروبا السعودية !
http://almnatiq.net/?p=767583
المناطق_أبها

أجرى الفنان راشد الماجد  قبل ساعات من انطلاق  حفله على مسرح طلال مداح مساء الخميس في أبها، جولة في السودة مبديا إعجابه الشديد بجمالها .

ووفقا لموقع “العربية” فقد تجول راشد الماجد قبل حفلته في منتزه “السودة” حيث  نفذت تذاكره التي يشارك بها أيضاً الفنان أصيل أبو بكرت ، وأبدى إعجابه بالأماكن التي زارها والفعاليات بموسم السودة وجرب محاكاة أداء فن الخطوة، وقال في وصف جمال المكان: “هذه أوروبا السعودية لقد جئت أبها من ٢٢ سنة، والسودة اليوم بها موسم متنوع وجهود جبارة، وأجواء أوروبية.
من جهة أخرى ينتهي موسم السودة السياحي بنهاية شهر أغسطس الجاري بعد أن استمر لشهر كامل احتضنت فيه روزنامة الفعاليات محاور رئيسة استندت على مقومات السودة الطبيعية ومناظرها الخلابة إضافة إلى الفن والثقافة والمغامرات الرياضية، كما اشتمل الموسم على حزمة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية والاستعراضات التراثية.

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