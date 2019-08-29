أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة بتعليم الباحة ينهون برامج التهيئة المهنية

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اختتمت الإدارة العامة لتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات حزمة من برامج التهيئة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1441هـ , والتي تهدف إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم من خلال التطوير المهني التشاركي القائم على المدرسة بمشاركة المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في مكاتب التعليم، ومستهدفًا كافة منسوبي ومنسوبات التعليم من المعلمين والمعلمات، وذلك مع بداية عودتهم لمدارسهم .

من جهته أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني أن برنامج “التهيئة المهنية” يرتكز على دعم تمكين المعلم والمعلمة والتركيز على ممارسات التطوير المهني المستندة على المدرسة إلى جانب العمل على استكمال الجاهزية لبداية العام الدراسي مع الاستثمار الأمثل للوقت الذي يتاح في بداية العام الدراسي لطاقم المدرسة، وللمساهمة أيضًا في تهيئة المعلمين الجدد وتهيئة المكلفين من شاغلي الوظائف التعليمية لمهام ومسؤوليات جديدة وكذلك مشاركة جميع أفراد الهيئة التدريسية في بناء خطة المدرسة.

وأضاف أن أسبوع التهيئة يتضمن خطة تدريبية مكثفة بها ما يقارب 100 برنامج تدريبي تشمل الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي بكل فئاته وتخصصاته المختلفة عن طريق التقنية المساعدة في مجال تعليم الطلاب ذوي الإعاقة والتقويم من أجل التعلم والتدريس المتمايز والتدريب على المقاييس النفسية ، وكذلك قيادة التعلم وإدارة البيئة الصفية.

مؤكداً أن كافة مكاتب التعليم والمدارس تم تزويدها بإرشادات عن كيفية التسجيل لهذا البرنامج، وكذلك قائمة البرامج من دورات تدريبية وحلقات تنشيطية وورش العمل المخطط لتنفيذها لقطاع البنين والبنات؛ لتكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف والتطلعات التربوية والتعليمية.

مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من أهمية التطوير المهني للعاملين بالميدان التربوي لضمان جاهزية واستعداد الميدان التعليمي لبداية عام دراسي يتميز بجودة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة ، ومبديا اعجابه بما شاهده في الميدان من الإقبال على الورش التدريبية من قبل المعلمين والمعلمات والحرص على الاستفادة منها والتي تسهم في النمو المهني لهم كما تدعم الجاهزية للعملية التعليمية بما يعود بالفائدة على الطلاب و الطالبات وإكسابهم المهارات اللازمة مقدما شكره وتقديره للمدربين والمدربات المنفذين لتلك البرامج ولإدارة التدريب والابتعاث على تهيئة مقرات التدريب .

يذكر أن إجمالي عدد البرامج التي نفذت في فترة عودة المعلمين والمعلمات قاربت 100 برنامج تستهدف 10 آلاف معلم ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية تتنوع في خطط تطوير وبرامج تدريبية ولقاءات تنشيطية واستراتيجيات ودورات تدريبية وورش عمل تشمل البرامج الوزارية ومنها مشروع التطوير المهني لقادة المدارس ومعلمات الطفولة المبكرة ، ومشروع التطوير المهني لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة ، والتطوير المهني للصفوف الأولية والتدريب على مشروع بوابة المستقبل لمسؤولي النظام ومشرفي ومشرفات تقنية المعلومات .