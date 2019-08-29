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سعود الطبية” تحذر الطلاب من ثقل الحقيبة وتوصي المعلمين بتخفيفها

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سعود الطبية” تحذر الطلاب من ثقل الحقيبة وتوصي المعلمين بتخفيفها

سعود الطبية” تحذر الطلاب من ثقل الحقيبة وتوصي المعلمين بتخفيفها
http://almnatiq.net/?p=767592
المناطق_الرياض

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التأهيل الطبي من حمل الطفل لحقيبته الدراسية بشكل خاطئ، والتي تنتج مشكلات متعددة في العمود الفقري كالاعوجاج والتقوس، ومشاكل في المفاصل والغضاريف، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت المدينة بأن أخطر ما يسببه ثقل وزن الحقيبة هو الإصابة بانحناء في العمود الفقري، إضافة إلى التهابات في الأوتار وعضلات الكتف، خصوصًا عند حملها على كتف واحد.

وأشارت المدينة إلى أن هذه المشاكل قد تسبب دخول الطفل في منحنى صحي خطير، وبالأخص الطفل ذو الوزن الثقيل، وقد ينتج ضعفًا في العضلات وعدم قدرتها على تحمل الضغط.

وشددت المدينة على أهمية التزام المعلمين بالجدول الدراسي اليومي، حتى لا يضطر الطالب إلى حمل كتب ودفاتر تزيد عن وزن الحقيبة.

وختمت المدينة موصية أولياء الأمور بضرورة تخفيف وزن الحقيبة والاكتفاء بما يحصل عليه الطفل من دروس في يومه الدراسي، على أن لا يزيد وزنها عن 10% من وزن الطفل، وعلى أهمية أن يرتدي حقيبة الظهر على كلا الكتفين، وعلى تعليمه المشي والوقوف بالشكلين الصحيحين.

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