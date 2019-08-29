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“شركة مجمع واحة الأعمال” تشيد “15” برجاً في المرحلة الأولى من مشروع “آماد” بجامعة الملك فهد

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“شركة مجمع واحة الأعمال” تشيد “15” برجاً في المرحلة الأولى من مشروع “آماد” بجامعة الملك فهد

“شركة مجمع واحة الأعمال” تشيد “15” برجاً في المرحلة الأولى من مشروع “آماد” بجامعة الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=767597
المناطق_الدمام

تطلق شركة مجمع واحة الأعمال التابعة لشركة وادي الظهران للتقنية القابضة – والمملوكين بالكامل لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران – أول مشاريعها العملاقة في الاستثمار العقاري لإنشاء المرحلة الأولى لأحد أكبر المجمعات التجارية في الخليج العربي من حيث المساحات المبنية و الموقع الإستراتيجي والتنوع العقاري. ويتم بناؤه بمساهمة فاعلة من صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بالجامعة.

 

ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي على طريق الأمير محمد بن فهد في مدينة الظهران بالقرب من عملاقي التعليم والطاقة -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة أرامكو السعودية. ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة، في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣م.

 

و أشار الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مجمع واحة الأعمال الأستاذ خالد بن عبدالمحسن القنيان، أن المشروع يشمل خمسة عقود رئيسية،  حيث يهدف العقد الأول، والموقع مع شركة الكفاح للمقاولات، إلى إنشاء المرحلة الأولى من مشروع “آماد”، الذي يتألف من “١٣” برجاً، منها “٥” أبراج سكنية تضم “٦١١” وحدة سكنية، و”٨” أبراج مكتبية وتجارية، وإجمالي المساحات تتجاوز “٥٥٠” ألف متر مربع.

 

ويهدف العقد الثاني، والموقع مع الشركة السعودية الفرنسية لإدارةالفنادق (اكور)، إلى ادارة وتشغيل مباني الضيافة، والتي تضم برجًاً مخصصاً لفندق “نوفوتيل” (٤ نجوم)، وبرجاً آخر مخصصاً للشقق الفندقية الفاخرة، بمجموع  “٣٣٤” مفتاحاً بين غرف وشقق فندقيه، بالإضافة إلى قاعة ضخمة متعددة الاستخدامات للحفلات والمؤتمرات بمساحة “١٢٠٠ م٢” وتحوي أربع صالات تستوعب نحو “٨٠٠” شخص. ومن المتوقع البدء في تشييد مباني الضيافة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠م، على ان يكتمل المشروع  في منتصف عام ٢٠٢٣م.

 

ويهدف العقد الثالث والموقع مع شركة وود الحجيلان للاستشارات الهندسية  للقيام بأعمال الإدارة والإشراف الفني. والعقد الرابع  مع شركة تبريد السعودية، وهو عقد امتياز (BOT) لمدة ٣٠ سنة ويهدف لتوفير التبريد المركزي لكامل المجمع وبطاقة تصل الى ١٥ ألف طن تبريد.

 

أما العقد الخامس والأخير، فوقعته شركة مجمع واحة الأعمال، مع البنك الأهلي التجاري، وذلك لتمويل هذه المرحلة (الأولى) من المشروع مناصفة مع شركة وادي الظهران للخدمات وهي الذراع الاستثماري لصندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بالجامعة.

 

ويهدف المشروع إلى تقديم أعلى جودة للتطوير العقاري وتوفير بيئة عمل جاذبة و تنافسية لقطاع الأعمال وإيجاد فرص وظيفية لكفاءات المستقبل في مجالات الهندسة وخدمات الطاقة والتدريب المهني وإثراء المقدرات المحلية و تماشياً مع رؤية 2030.

 

ومن المتوقع ان يجذب بعد انتهائه “١٥٠٠٠” زائر يومياً من شريحة قاصدي الأعمال ومناطق الترفيه في المنطقة ويوفر أكثر من “٦٠٠٠” موقف للسيارات ومباني خدمات ومحطات كهرباء وتنقية مياه.

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