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وفد من الهيئة الملكية بالجبيل يزور مملكة هولندا لاستفادة من تجربتها في مجال تدوير النفايات البلدية

وفد من الهيئة الملكية بالجبيل يزور مملكة هولندا لاستفادة من تجربتها في مجال تدوير النفايات البلدية
http://almnatiq.net/?p=767598
المناطق_الجبيل

قام وفدٌ من الهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً في قطاع  التشغيل والصيانة وقطاع الشؤون الفنية بزيارة إلى مملكة هولندا وذلك للاستفادة من التجربة الهولندية في مجال إدارة النفايات البلدية وإعادة التدوير.

حيث اجتمع وفد الهيئة الملكية مع العديد من الشركات الهولندية المختصة في هذا المجال والتي تتبنى مفهوم الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية والتي مكنتها من الاستخدام الأمثل للنفايات البلدية وتطبيق أحدث التقنيات لمعالجتها وإعادة استخدامها وتدويرها وبحث سبل نقل التجربة المستخدمة في هذا القطاع الحيوي للارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة الجبيل الصناعية.

وذكر المهندس جاسم بن خالد الهارون مدير عام التشغيل والصيانة ورئيس الوفد بأن مثل هذه الزيارات يتم الاستفادة منها من خلال الاطلاع المعرفي والتقني لما وصلت إليه الدول النامية ونقل تجاربها الناجحة وتطويرها بما يتوافق مع معطيات مدينة الجبيل الصناعية والتي تضاهي تلك الدول من ناحية التخطيط والابتكار وتقديم الخدمات المميزة للمستثمرين والساكنين  .

هذا وتسعى الهيئة الملكية بالجبيل للعمل على تطوير امكانياتها التقنية من خلال زيارتها  إلى البلدان المتطورة والاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في معالجة وإعادة تدوير النفايات البلدية. ومعرفة القوانين والأنظمة المطبقة عالمياً في مجال الخدمات البيئية ، والاستراتيجيات الدولية المطبقة لتحقيق الاستدامة البيئية وفق خططها الاستراتيجية ورؤيتها المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، والتقنيات الحديثة المستخدمة ، والتحديات البيئية الملحة.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل عملت منذ إنشائها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة  من خلال تقديم أرقى الخدمات البيئية لساكني وزوار المدينة.

 

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