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المركز الإعلامي بجامعة الملك خالد ينسق لـ 25 لقاءً إذاعيًّا عبر “هنا العزم” لدعم أبطال الحد الجنوبي

المركز الإعلامي بجامعة الملك خالد ينسق لـ 25 لقاءً إذاعيًّا عبر “هنا العزم” لدعم أبطال الحد الجنوبي

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المركز الإعلامي بجامعة الملك خالد ينسق لـ 25 لقاءً إذاعيًّا عبر “هنا العزم” لدعم أبطال الحد الجنوبي

المركز الإعلامي بجامعة الملك خالد ينسق لـ 25 لقاءً إذاعيًّا عبر “هنا العزم” لدعم أبطال الحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=767610
المناطق - أبها

نسق المركز الإعلامي بجامعة الملك خالد خلال العام الجامعي الماضي 1439 / 1440هـ لـ 25 لقاءً إذاعيًّا مع إذاعة “هنا العزم” التي أطلقتها وزارة الإعلام وتبث برامجها من الحد الجنوبي؛ حيث تم استضافة عدد من القيادات الأكاديمية في الجامعة، وذلك عبر برنامج “صهوة العز” وعدد من البرامج التي تقدمها الإذاعة.

وقدم ضيوف الحلقات تحايا الفخر وعبارات الاعتزاز لأبطال الحد الجنوبي مثمنين التضحيات العظيمة التي يقدمونها، كما استعرضوا من خلال برامج الإذاعة أبرز وأهم البرامج والفعاليات والأنشطة التي قدمتها الجامعة خلال العام الماضي.

وأكد مدير عام إذاعة “هنا العزم” الأستاذ أيمن الردادي أن الإذاعة حرصت على مد جسور التواصل مع كافة قطاعات الدولة العسكرية منها والمدنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الأهلية لتحقيق أهدافها السامية بنقل مشاعر الود والتقدير والامتنان إلى أبناء الوطن وجنودنا البواسل في حدنا الجنوبي، ولتنقل لهم رسائل الحب الصادق وتضع المستمع في قلب الحقيقة وتأخذه إلى أقرب مسافة من الحدث.

وأشاد الردادي في هذا الصدد بالدور الذي قام به المركز الاعلامي بجامعة الملك خالد ودعمه أستديو هنا العزم بمنطقة جازان عبر إثراء برامج الاذاعة بالضيوف واللقاءات التي ساهمت في تحقيق الاذاعة لجملة من أهدافها السامية.

فيما ثمن المشرف العام على المركز الإعلامي بالجامعة الدكتور مفلح القحطاني التعاون بين الجامعة وإذاعة “هنا العزم” مشيدا بمهنيتها ودورها في إلقاء الضوء على عدد من برامج وفعاليات الجامعة المهمة، ومؤكدًا أن الجامعة بتوجيه من معالي مديرها الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أسهمت أيضًا في عدد من الأعمال والمبادرات الإعلامية التي تهتم بالقضايا الوطنية وتستلهم تضحيات أبطالنا البواسل.

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