تعليم الباحة يكمل استعداداته لبدء العام الدراسي الجديد

المناطق - الباحة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة استعداداتها لاستقبال أكثر من (55) ألف طالب وطالبة فيما يزيد عن (600) مدرسة يتوجهون إليها صباح يوم الأحد 2 / 1 / 1441 هـ لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير عام التعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن الاستعدادات للعام الجديد بدأت منذ وقت مبكر بعقد عدد من الاجتماعات و تكوين اللجان وكذلك تنفيذ العديد من الجولات الميدانية لجميع مدارس البنين والبنات من قبل المهندسين والمشرفين على المباني المدرسية لتشخيص أوضاع المباني وتحديد احتياجاتها من حيث أعمال الصيانة والترميم وبالتالي الانتقال إلى متابعة المقاولين لإنهاء أعمالهم في الوقت المحدد، والإيعاز لشركات النظافة بالقيام بأعمالها لجميع المباني التعليمية للبنين والبنات ، وسط متابعة إشرافية دقيقة ودائمة لهم وحثهم على سرعة الانتهاء من المباني وتسليمها خلال الموعد المحدد مع الحفاظ على جودة المباني ودقة التنفيذ ووفق المعايير المطلوبة.

وأشار بأن الإدارة قد أنهت توزيع المقررات الدراسية التي وصلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم للمدارس وفق خطة زمنية محددة تم من خلالها رصد الاحتياج الفعلي عبر نظامي نور واستقبالها في مستودعات الإدارة من مقام الوزارة والبدء بترحيلها للمدارس بوقت كاف يتزامن مع الإطار الزمني المحدد في إيصالها لقادة وقائدات مدارس البنين والبنات.

وأكد أن الإدارة عمدت إلى بناء خطة إشرافية لزيارة كافة مدارس المنطقة مدارس تعليم المنطقة لمتابعة مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات وانطلاقة العام الدراسي الجديد من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات تمتد خلال كامل أيام الأسبوع الأول ينفذها ما يقارب 400 مشرف ومشرفة بهدف الاحتفاء بعودة الطلاب والطالبات وتقديم العون والمساعدة لقادة وقائدات المدارس على تنفيذ برامج الاستقبال والتهيئة الإرشادية

ونوه الدكتور عبدالخالق بأن تعليم المنطقة هذا العام يضطلع بمهام كبيرة تهدف إلى تطوير التعليم في المنطقة وتجويد العمل التربوي ، ورسم الخطط والتطلعات التي تتفق مع توجهات الوزارة نحو الرقي بمستوى الأداء التربوي والتعليمي وتحسين المخرجات و رفع نواتج التعلم ، ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرارات والاتجاه نحو عدم المركزية ودعم التواصل بين المجتمع التعليمي والمجتمع العام ، و التي تأتي في إطار الإسهام لرفع كفاءة وفاعلية الأداء التعليمي ، وترسيخ العمل المؤسسي ، وتوثيق التعاون والتواصل مع المجتمع والجهات الحكومية، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة

وأضاف بأنه يقع على عاتق الجميع ومنذ بداية العام الدراسي أهمية التعاون لإيجاد مخرجات تعليمية متميزة تسهم في بناء هذا الوطن وبناء قنوات تواصل فاعلة ما بين البيت والمدرسة تتبنى غرس حبِّ العلّم والتعلّم في نفوس الطلاب والطالبات، وتشحذ هممهم للوصول إلى المعرفة والمعلومة الصحيحة التي تبنى شخصياتهم وتغرس القيم الإسلامية وحب الوطن وولاة أمره ومجتمعه في نفوس الطلاب والطالبات.

كما رفع المدير العام في هذا المقام لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز كل الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لرعايته الكريمة للمسيرة التعليمية بالمنطقة وما حظي به التعليم من مؤازرة وتوجيه ورعاية ، مردفا شكره الخالص لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ولمعالي النائب ولمعالي مساعد الوزير على المتابعة الدائمة والعمل على تسخير كافة الإمكانات التي تكفل البداية الجادة للعام الدراسي، متمنيا لكافة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات عاما مكللا بمزيد من النجاح والتميز