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غرفة الرياض تنظم الحفل السنوي لرجال الاعمال 18سبتمبر

غرفة الرياض تنظم الحفل السنوي لرجال الاعمال 18سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=767630
المناطق - الرياض
تنظم غرفة الرياض الحفل السنوي لرجال الأعمال مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019م  بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وجمع من رجال الاعمال إضافة إلى رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية  المعتمدة لدى المملكة، كما يشهد الحفل اطلاق الغرفة عدد من المبادرات .
واكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن الحفل الذي درجت الغرفة على تنظيمه منذ نحو ثلاثة عقود، يأتي في مستهل استئناف رجال الأعمال لأنشطتهم بعد انتهاء عطلة الصيف، بهدف تعميق آليات التواصل والتحاور فيما بينهم وبين كبار المسؤولين في الدولة، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاقتصاد الوطني وقضايا الشأن العام، فضلاً عن تبادل الأفكار بما يعزز مناخ الجذب الاستثماري في المملكة.
وقال العجلان إن قطاع الأعمال بالرياض يأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويهيئ البيئة الخصبة أمام قطاع الأعمال للنهوض بدوره الاقتصادي والتنموي، في ظل استمرار خطط ومبادرات رؤية المملكة 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذها.
وأشار إلى أن الغرفة وجهت الدعوة لجمع من أصحاب المعالي الوزراء ورجال الاعمال، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، والدعوة مفتوحة لرجال الأعمال للحضور والمشاركة.
 يذكر ان الحفل السنوي بغرفة الرياض يعد أكبر تجمع من نوعه لرجال المال والاعمال ويشهد سنوياً حضوراً كبيراً ويحظى باهتمام أوساط قطاع الاعمال.

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