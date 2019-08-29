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وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للوظائف بالاستعلام عن النتيجة على موقع الوزارة

وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للوظائف بالاستعلام عن النتيجة على موقع الوزارة
http://almnatiq.net/?p=767633
المناطق - واس

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة من خلال المسابقة الوظيفية المعلنة على موقع الوزارة خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 هـ حتى 22 ذي القعدة 1440 هـ، بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.
وانتهت الوزارة من دراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات على وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، والسادسة (رجال فقط)، ووظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (رجال ونساء)، والمرتبة الخامسة (رجال فقط)، بحسب الشروط الواردة في الإعلان.
ونوهت وزارة العدل أنها ستعلن لاحقاً عن تاريخ وموعد ومقر المقابلة الشخصية للمسابقة الوظيفية عن طريق موقع الوزارة.

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