احدث الأخبار

أمير الرياض يرعى حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة
أبرز المواد
 الأحوال : لا صحة لإصدار “هوية” بديلة عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” في رسالة اطمئنان للمستهلكين: لم نحذّر من بيض المائدة
أبرز المواد
 وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للوظائف بالاستعلام عن النتيجة على موقع الوزارة
أبرز المواد
 غرفة الرياض تنظم الحفل السنوي لرجال الاعمال 18سبتمبر
منطقة الرياض
 نائب أمير مكة يناقش استعدادات الجامعات بالمنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الأكاديمي الحالي
أبرز المواد
 ‏‫إنشاء إدارة للأمن السيبراني بوزارة الصحة
أبرز المواد
 تعليم الباحة يكمل استعداداته لبدء العام الدراسي الجديد
منطقة الباحة
 المركز الإعلامي بجامعة الملك خالد ينسق لـ 25 لقاءً إذاعيًّا عبر “هنا العزم” لدعم أبطال الحد الجنوبي
منطقة عسير
 شرطة منطقة مكة المكرمة : إيقاف المتورطين بالمشاجرة الجماعية بسوق السلام مول
أبرز المواد
 وزارة التعليم ترحل جميع الكتب الدراسية إلى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات
أبرز المواد
 “شركة مجمع واحة الأعمال” تشيد “15” برجاً في المرحلة الأولى من مشروع “آماد” بجامعة الملك فهد
أبرز المواد
أمير الرياض يرعى حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة

أمير الرياض يرعى حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة

أبرز المواد
الأحوال : لا صحة لإصدار “هوية” بديلة عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر

الأحوال : لا صحة لإصدار “هوية” بديلة عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” في رسالة اطمئنان للمستهلكين: لم نحذّر من بيض المائدة

“الغذاء والدواء” في رسالة اطمئنان للمستهلكين: لم نحذّر من بيض المائدة

أبرز المواد
وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للوظائف بالاستعلام عن النتيجة على موقع الوزارة

وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للوظائف بالاستعلام عن النتيجة على موقع الوزارة

أبرز المواد

أمير الرياض يرعى حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة

أمير الرياض يرعى حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة
http://almnatiq.net/?p=767644
المناطق - الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, حفل تدشين وزارة التعليم لمدارس الطفولة المبكرة، وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة منذ ثماني سنوات، وذلك بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وأعرب سموه في تصريح صحفي عقب الحفل عن تهنئته ومباركته على هذه الخطوة الرائدة في مجال التعليم العام, منوهًا بالمشروعات وما تعبر عنه من اهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة والخطوات الثابتة في مجال تطوير تعليم الأبناء والبنات وتنفيذ معالي وزير التعليم لهذه التوجيهات السامية.
ولفت سمو الأمير فيصل بن بندر الانتباه إلى أن التعليم متى ما كان متطورًا وفي أعلى مستوياته نتج عنه جيل نافع لمجتمعه ولوطنه.
وأضاف سموه : “المشروعات اليوم تتحدث عن نفسها وما شاهدناه ولمسناه وسمعنا عنه يدعو إلى السرور والاطمئنان على المسيرة التعليمية في مملكتنا الغالية ونرجو لهم التوفيق لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً وأعتز أن تكون بداية هذه المشروعات في مدينة الرياض”.
وعن الرسائل السلبية للمشروعات قال سموه “الخطة واضحة والمسيرة مباركة وسنصل إن شاء الله إلى تحقيق الأهداف بكل ما أوتينا من قوة ” .
يذكر أن مدارس الطفولة المبكرة تأتي كمشروع وطني يعكس توجهات القيادة ودعمها لتحسين جودة التعليم وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، حيث جرى تأهيل 1460 مدرسة قائمة في مناطق المملكة لاستيعاب فصول جديدة لرياض الأطفال والصفوف الأولية، إلى جانب إسناد تدريس الصفوف الأولية -بنين- للمعلمات، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.
وتعمل وزارة التعليم على إعادة تأهيل 71 مشروعًا صينيًا متعثرًا تضم 102 مبنى يتم معالجتها وفق خطة زمنية تعمل عليها الجهات المختصة في الوزارة بما يسهم في توفير بيئة تعليمية تحفز على التعلم وتحسّن من نواتجه.

روابط ذات صلة

الأحوال : لا صحة لإصدار “هوية” بديلة عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر

الأحوال : لا صحة لإصدار “هوية” بديلة عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر
“الغذاء والدواء” في رسالة اطمئنان للمستهلكين: لم نحذّر من بيض المائدة

“الغذاء والدواء” في رسالة اطمئنان للمستهلكين: لم نحذّر من بيض المائدة
وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للوظائف بالاستعلام عن النتيجة على موقع الوزارة

وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات للوظائف بالاستعلام عن النتيجة على موقع الوزارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*