المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر يعقد جلسته الـ 47

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

عقد المجلس البلدي بمحافظة وادي الدواسر، مؤخراً جلسته الاعتيادية الـ 47 بحضور رئيس المجلس ابراهيم بن مفرج آل هدران ، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وأتخذ المجلس بشأنها عدداً من التوصيات والقرارات ومن اهمها التوصية بمتابعة مشاريع البلدية تحت التنفيذ والحرص على انتهائها بالوقت المحدد ، والتوصية بالرفع بشكل عاجل للجهات المعنية بالمشاريع المتعثرة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقها ، كما أوصى المجلس بان تقوم البلدية بتجهيز ساحة بيع الاغنام بشكل عاجل ، والرفع للوكالة بطلب معدات طوارئ قبل بدأ موسم الأمطار لردم المستنقعات وإزالة المخلفات ، والدعوة الى طرح ساحة بيع الشعير ضمن مشاريع الصيانة .

كما أصدر المجلس قراراً ً بإيصال التيار الكهربائي لسوق المواشي الجديد على ألا تتعدى نسبة البناء لأحواش الابل 30% واحواش الاغنام 10%.