أمانة الجوف تبحث استعدادتها لاحتفالات اليوم الوطني 89

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http://almnatiq.net/?p=767669
الجوف - محمد الحسن

أكد أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، أهمية إبراز احتفالات المملكة في اليوم الوطني التاسع والثمانين ، والدور الهام للأمانة والبلديات التابعة للمنطقة .
وترأس المهندس الشرعان اجتماعاً ضم عدد من إدارات الأمانة وبلديات محافظة دومة الجندل و ابو عجرم وصوير وزلوم لبحث الاستعدادات لاحتفالات المنطقة باليوم الوطني وتكاتف الجهود لإبراز هذا الحدث الذي يترقبه أبناء الوطن من كل عام لإظهار الفرحة التي ستعم أرجاء المملكة .
وتم خلال اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات والتي منها تنفيذ العديد من الفعاليات المجتمعية المتعددة تحكي احتفال المملكة بهذه المناسبة التي يشارك فيها أبناء وبنات المنطقة بكافة فئاته .
كما نقش الاجتماع تفعيل دور الشباب والفرق التطوعية لهذه الفعاليات لإبراز دورهم وتجسيد حبهم في خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته.
وقد تم طرح عدد من الاقتراحات كتركيب إضاءات باللون الأخضر في الشوارع والميادين وحث أصحاب الفنادق والمحال التجارية بذلك ، وإقامة فعاليات ثقافية وترفيهية وأنشطة مجتمعية كالتشجير وتوزيع الهدايا وأعلام المملكة .

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