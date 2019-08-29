تعليم الطائف يستعرض اهم الخطط والمشاريع بالملتقى الإعلامي على مستوى الإدارة

الطائف - عادل الزهراني

كشفت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن جملة من الخطط والمشاريع والأعمال الإدارية والمدرسية في الملتقى الإعلامي للاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه للشؤون التعليمة والشؤون المدرسية والخدمات المساندة .

واستعرض المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي أمام وسائل الإعلام المختلفة ، جميع الجهود المبذولة للاستعداد للعام الدراسي الجديد ، والتي تم العمل بها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي ، منها التشكيلات المدرسية للقادة والوكلاء لمدارس البنين والبنات ، بالإضافة إلى تقديم ١١٢ برنامجاً تدريبياً في مراكز التدريب الداخلية والخارجية بقطاع البنين منها ٣ برامج للمعلم الجديد ، وذلك بواقع ٣٢ ألف ساعة تدريبية ، و ١٣٣ برنامج تدريبي لقطاع البنات بواقع ٤٠ ألف ساعة تدريبية .

وبين اللهيبي ، أنه تم وضع خطة للأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي ، حيث بلغ عدد المقبولين من طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي حتى الآن ٧٩٤٧ طالب و ٨١٧٦ طالبة ، في حين تم تجهيز ٣٥ مركز طفولة مبكرة يستفيد منها ٥٠١١ طفل وطفلة ، وأيضا هناك في طور الانشاء ١٧ مدرسة طفولة مبكرة جاري تجهيزها مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، لافتاً إلى أنه تم استلام جميع المقررات الدراسية وإرسالها للمدارس بشكل كامل ، حيث ستوضع على الطاولات المدرسية لجميع الطلاب والطالبات ، ليضمن بداية العام الدراسي الجديد من أول حصة دراسية ، حيث بلغ مجموعها أكثر من ٣ ملايين كتاب مدرسي .

وأكد اللهيبي ، حرص الإدارة العامة للتعليم بالطائف على التخلص من المباني المستأجرة ، حيث تم الاستغناء عن ١٢ مبنى مستأجر ، وأيضاً ٢٨ مبنى مستأجر ضمن قرار ضم المدارس قليلة العدد ، كما تم إغلاق ٥٠ مدرسة قليلة العدد ضمن المدارس التي ينطبق عليها ضوابط الاغلاق المقرّه من مجلس الوزراء ، في حين بلغ إجمالي المشاريع التعليمية بتعليم الطائف حالياً ١٥ مشروع و ٣ صالات رياضية و ١٤ سكن للحراس بتكلفة إجمالية ١٣٠ مليون ريال .

وأفاد اللهيبي ، بأنه تم تدشين خدمة النقل المدرسي لأكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في محافظة الطائف وضواحيها ، وتقديم خدمة النقل لطلاب وطالبات التربية الخاصة بعدد ١١٨٧ مقعد بنين وبنات ، كما جري تفعيل مشروع الأسر المنتجة من خلال تشغيل نحو ٧٠ أسرة منتجة في مقاصف مدارس البنات ، مشيراً أنه تم توقيع ٦ عقود صيانه تشغيلية تشمل صيانة جميع المدارس التابعة للإدارة والبالغ عددها ٩٢٠ مبنى مدرسي ، وأيضاً ٥ عقود نظافة للمباني المدرسية .

وقد تخلل الملتقى فتح باب الحوار والاستفسارات مع الإعلاميين من القنوات الرسمية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ، ليختتم اللقاء بتكريم شركاء النجاح من وسائل الاعلام والاعلاميين .