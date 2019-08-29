وزير الداخلية يستقبل العسكري الذي رفض مبلغًا ماليًا من حاجة

المناطق - الرياض

استقبل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس الأربعاء، الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، وقدم شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله.

ووجه الأمير عبدالعزيز بن سعود، رسالة هامة إلى منسوبي الداخلية بالتأكيد على أن مثل هذه المبادرات تستوجب الشكر والتكريم، وهذا واجب الوزارة تجاههم خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن الطالب رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية خلال أداء مهمته في الحج، وكافأه الوزير بمبلغ 100 ألف ريال، إضافة إلى سيارة، ووجّه بتعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغبها.