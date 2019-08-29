احدث الأخبار

وزير الداخلية يستقبل العسكري الذي رفض مبلغًا ماليًا من حاجة
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس جامعة الإسراء ورئيسة ديوان أهل القلم
منطقة الرياض
 تعليم الطائف يستعرض اهم الخطط والمشاريع بالملتقى الإعلامي على مستوى الإدارة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الجوف تبحث استعدادتها لاحتفالات اليوم الوطني 89
منطقة الجوف
 المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر يعقد جلسته الـ 47
منطقة الرياض
 المملكة تعلن تبرعها بمليوني دولار للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في جدة
أبرز المواد
 مركز التأهيل الشامل بأبها ينظم زيارة لمهرجان “رجال الطيب” بقرية رجال ألمع التراثية
منطقة عسير
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
أبرز المواد
 162 انتهاكاً للملكية الفكرية على طاولة العدالة
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة
أبرز المواد
 الأحوال : لا صحة لإصدار “هوية” بديلة عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” في رسالة اطمئنان للمستهلكين: لم نحذّر من بيض المائدة
أبرز المواد
وزير الداخلية يستقبل العسكري الذي رفض مبلغًا ماليًا من حاجة

وزير الداخلية يستقبل العسكري الذي رفض مبلغًا ماليًا من حاجة

أبرز المواد
سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس جامعة الإسراء ورئيسة ديوان أهل القلم

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس جامعة الإسراء ورئيسة ديوان أهل القلم

منطقة الرياض
تعليم الطائف يستعرض اهم الخطط والمشاريع بالملتقى الإعلامي على مستوى الإدارة

تعليم الطائف يستعرض اهم الخطط والمشاريع بالملتقى الإعلامي على مستوى الإدارة

منطقة مكة المكرمة
أمانة الجوف تبحث استعدادتها لاحتفالات اليوم الوطني 89

أمانة الجوف تبحث استعدادتها لاحتفالات اليوم الوطني 89

منطقة الجوف

وزير الداخلية يستقبل العسكري الذي رفض مبلغًا ماليًا من حاجة

وزير الداخلية يستقبل العسكري الذي رفض مبلغًا ماليًا من حاجة
http://almnatiq.net/?p=767678
المناطق - الرياض

استقبل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس الأربعاء، الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، وقدم شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله.

ووجه الأمير عبدالعزيز بن سعود، رسالة هامة إلى منسوبي الداخلية بالتأكيد على أن مثل هذه المبادرات تستوجب الشكر والتكريم، وهذا واجب الوزارة تجاههم خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن الطالب رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية خلال أداء مهمته في الحج، وكافأه الوزير بمبلغ 100 ألف ريال، إضافة إلى سيارة، ووجّه بتعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغبها.

 

روابط ذات صلة

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس جامعة الإسراء ورئيسة ديوان أهل القلم

سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس جامعة الإسراء ورئيسة ديوان أهل القلم
المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر يعقد جلسته الـ 47

المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر يعقد جلسته الـ 47
المملكة تعلن تبرعها بمليوني دولار للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في جدة

المملكة تعلن تبرعها بمليوني دولار للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*