أمين الأحساء: إنجاز 90 % من مشروع قلعة الحرفيين

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كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، إنجاز ما نسبته 90 % من قلعة سوق الحرفيين بالهفوف، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع نهاية العام الحالي 2019، مشدداً تسارع الأعمال التنفيذية في التشطيبات النهائية للمشروع، والذي أخذ الطابع التراثي الأحسائي الشعبي القديم.

وأكد المهندس الملحم خلال تفقده الخميس 28 ذو الحجة لمراحل إنشاء السوق ضمن جولاته الدورية لمتابعة مشاريع الأمانة، أن إنشاء السوق يأتي تعزيزاً لأهداف الأمانة في المحافظة على التراث والحرف اليدوية، وامتداداً لانضمام الاحساء لشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية، في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة.

وابان بأن السوق يشكل أهمية تاريخية وتراثية كونه سيضم أكبر عدد من الحرفيين بالأحساء الذين يزداد لون أعمالهم حالياً في مواقع مختلفة من المنطقة، مما سيكون له أكبر الأثر في دعم الصناعات الحرفية، وتأمين البيئة المناسبة للحرفيين وتسويق أعمالهم وإبرازها بالشكل الذي يليق بحجم تلك الأعمال المميزة.

واضاف أمين الأحساء بأن السوق يقع على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع ويضم 215 موقفاً للمركبات، وتصميمه يحوي عناصر مستمدة من العمارة الاحسائية، حيث ينقسم السوق إلى جزئيين يتكون الجزء الأول من 86 محلاً مخصصه للحرف ذات النشاط الذاتي، وترتبط هذه المحلات بممرات مسقوفة مع وجود نوافذ تسمح بدخول الضوء الطبيعي وتهوية السوق، اما الجزء الثاني من السوق فيتكون من ٢٦ محلاً بمساحات أكبر وستخصص للحرف التي يتم فيها استخدام الماء.

لافتاً الى ان وسط السوق به فناء مفتوح مشابه للأفنية بالبيوت التقليدية وحوله رواقات بأقواس ترتكز على أعمدة رباعية ويضم الفناء قهوة شعبية ومخبز تنور تقليدي، وفي الجزء الشمالي الغربي من السوق يوجد ساحة للفعاليات محاطة برواق دائري ستكون منصة لانطلاق المهرجانات الشعبية و اقامة الفعاليات بما يتناسب مع حجم و أهمية الحرف و الفنون الشعبية الاحسائية ، ومن المنتظر ان يُمثل هذا السوق أهمية بالغة لأنه سيُمثل معلماً معمارياً ومقصداً سياحياً هاماً في المنطقة .

شهد الجولة وكيل الأمانة للمشاريع المهندس هشام العوفي، ومدير إدارة المرافق والمباني المهندس عبدالله العتيبي .