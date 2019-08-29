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ايصال الكهرباء لسوق المواشي واتخاذ الاجراءات بحق المقاولين المتعثرين

بلدي وادي الدواسر يطالب بمعاقبة المقاولين المتعثرين

بلدي وادي الدواسر يطالب بمعاقبة المقاولين المتعثرين
http://almnatiq.net/?p=767688
وادي الدواسر - فالح الدوسري
أوصى المجلس البلدي لمحافظة وادي الدواسر ” البلدية” برفع طلب لوكالة البلديات باستجلاب معدات طوارئ لمواجهة موسم الأمطار والسيول وازالة المخلفات من المستنقعات.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدها مؤخراً برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بن مفرج آل هدران ، وكان رئيس البلدية المكلف قد أوضح خلال الجلسة حاجة البلدية إلى معدات طوارئ استعداداً لموسم الأمطار.
وطالب المجلس بالرفع إلى وكالة البلديات لاتخاذ الاجراءات النظامية بحق المقاولين المتعثرين في عدد من المشاريع في المحافظة ، وذلك بعد اطلاعه على سير العمل في مجموعة من المشاريع التي يجري العمل بها في وادي الدواسر.
ووافق المجلس البلدي خلال الجلسة على طلب البلدية أيصال التيار الكهربائي لسوق المواشي الجديد وطلب ، وذلك بعد اطلاعه  على كافة المعلومات المتوفرة ، على ألا تتعدى نسبة البناء لأحواش الابل 30% وأحواش الاغنام 10% وعلى من يخالف ذلك يتم تطبيق الانظمة بحقه.
وشدد المجلس على ضرورة متابعة العمل في المشاريع البلدية للعام الحالي والانتهاء منها.
وقرر المجلس طرح  ساحة بيع الشعير والمكعبات بالمحافظة في مشروع ضمن مشاريع الصيانة ، مشدداً على الاستعجال في الانتهاء منها.

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