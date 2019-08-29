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وزير النقل يلتقي نظيره البحريني بشأن الجسر الموازي

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المناطق - الرياض

التقى معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، معالي وزير المواصلات والاتصالات البحريني المهندس كمال بن أحمد، وذلك في زيارة رسمية ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المختصة بمتابعة مشروع جسر الجديد، الموازي لجسر الملك فهد الرابط بين الدولتين.
ورافق معالي وزير النقل خلال الزيارة معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد المهندس أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك.
وتخلل الزيارة عقد اجتماع نوقش خلاله عدة موضوعات حول آخر تطورات ومستجدات مشروع الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد، إضافة إلى تعيين الشركة الاستشارية للبدء في تحديد المواصفات والرسومات الهندسية المطلوبة، كما شهد مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في أطر التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
حضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ندى يوسف عبداللطيف، ومستشار الوزير البحريني الدكتور عبدالرحمن الجناحي.
يذكر أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد سيتم بمشاركة القطاع الخاص ويتكون من جسرين رئيسيين، جسر للمركبات وآخر للسكة الحديدية، وسيكون إنشاؤه وتشغيله وفقًا للمعايير الدولية.

 

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