فرنسا: نعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج

المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، أن بلاده تعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج.

وقال لو دريان أمام مؤتمر سفراء فرنسا في العالم، بحسب ما أفاد مراسل العربية: “نتحاور مع كل أطراف المنطقة بشأن إيران”.

كما أوضح أن بلاده تعمل على توفير شروط مفاوضات موسعة مع إيران.

إلى ذلك، شدد على أهمية حظر الانتشار النووي وضمان عدم دعم أي منظمة إرهابية في العالم.

عملية سياسية شاملة باليمن

وفي ما يتعلق باليمن، دعا إلى عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة. وشدد على أن هجمات الحوثيين على السعودية بطائرات مسيرة غير مقبولة على الإطلاق.

وعن سوريا، قال إن “وضع المدنيين بالغ الخطورة، وقد ناقشه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين”. وأضاف “أولويتنا في سوريا تبقى مكافحة الإرهاب”.

يذكر أن أمن الملاحة في الخليج ما زال يشغل العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا سيما بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط خلال الأشهر الأخيرة. وفي مؤتمر صحافي عقد الأربعاء في البنتاغون، شدد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر على أهمية عملية sentinel لحماية الملاحة في الخليج وبحر العرب وباب المندب، مؤكداً أنها تسير بشكل جيد.

ولفت إلى أن “هدف العملية مزدوج، ألا وهو أولاً ضمان الملاحة للسفن التجارية وهذا أمر ضروري للاقتصاد العالمي- بحسب قوله – وثانيا لردع أي استفزاز أو نزاع في المنطقة”.