مصرع وإصابة 7 أشخاص من عائلة إماراتية في حادثة سير بالاحساء

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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين من عائلة إماراتية في حادثة مرورية وقعت قرب هجرة الطويلة أمس (الأربعاء)

وقال المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في محافظة الأحساء عبدالرحمن السدرانى، أن غرفة العمليات تلقت أمس، بلاغاً من هيئة الهلال الأحمر السعودي، يفيد بوقوع حادثة مرورية قرب هجرة الطويلة. وعلى الفور وجهت “الصحة” برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفياتها، وأرسلت ثلاث فرق من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، لمشاركة فرق هيئة الهلال الأحمر ومباشرة الحادثة.

وأفاد السدراني بانه نتج من الحادثة أربع حالات وفاة (سيدتين ورجلين)، واصابة ثلاث آخرين (ولدين وبنت)، وهم في حالة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الملك فهد في الهفوف، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.