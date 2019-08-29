احدث الأخبار

تحذير هام من النيابة العامة بشأن حضور وانصراف الموظفين !
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل عضوي هيئة كبار العلماء “الفوزان والسليمان”
منطقة الرياض
 مصرع وإصابة 7 أشخاص من عائلة إماراتية في حادثة سير بالاحساء
المنطقة الشرقية
 فرنسا: نعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والمسؤولين وأعضاء مجلس المنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل سماحة مفتي عام المملكة
أبرز المواد
 وزير النقل يلتقي نظيره البحريني بشأن الجسر الموازي
أبرز المواد
 بلدي وادي الدواسر يطالب بمعاقبة المقاولين المتعثرين
منطقة الرياض
 أمين الأحساء: إنجاز 90 % من مشروع قلعة الحرفيين
منوعات
 وزير الداخلية يستقبل العسكري الذي رفض مبلغًا ماليًا من حاجة
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس جامعة الإسراء ورئيسة ديوان أهل القلم
منطقة الرياض
 تعليم الطائف يستعرض اهم الخطط والمشاريع بالملتقى الإعلامي على مستوى الإدارة
منطقة مكة المكرمة
تحذير هام من النيابة العامة بشأن حضور وانصراف الموظفين !

تحذير هام من النيابة العامة بشأن حضور وانصراف الموظفين !

أبرز المواد
الأمير فيصل بن بندر يستقبل عضوي هيئة كبار العلماء “الفوزان والسليمان”

الأمير فيصل بن بندر يستقبل عضوي هيئة كبار العلماء “الفوزان والسليمان”

منطقة الرياض
مصرع وإصابة 7 أشخاص من عائلة إماراتية في حادثة سير بالاحساء

مصرع وإصابة 7 أشخاص من عائلة إماراتية في حادثة سير بالاحساء

المنطقة الشرقية
فرنسا: نعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج

فرنسا: نعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج

أبرز المواد

تحذير هام من النيابة العامة بشأن حضور وانصراف الموظفين !

تحذير هام من النيابة العامة بشأن حضور وانصراف الموظفين !
http://almnatiq.net/?p=767711
المناطق - متابعات

نشر حساب النيابة العامة تحذيرات جديدة للموظفين ، من تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر.

 

وأكدت النيابة العامة  أن هذه الممارسات تعتبر من جرائم التزوير المعاقب عليها بالحبس مدة تصل ثلاثة أشهر وبغرامة تصل ثلاثين ألف ريال.

 

روابط ذات صلة

فرنسا: نعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج

فرنسا: نعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج
أمير منطقة الرياض يستقبل عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والمسؤولين وأعضاء مجلس المنطقة

أمير منطقة الرياض يستقبل عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والمسؤولين وأعضاء مجلس المنطقة
أمير منطقة الرياض يستقبل سماحة مفتي عام المملكة

أمير منطقة الرياض يستقبل سماحة مفتي عام المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*