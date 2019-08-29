تحذير هام من النيابة العامة بشأن حضور وانصراف الموظفين !

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نشر حساب النيابة العامة تحذيرات جديدة للموظفين ، من تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الممارسات تعتبر من جرائم التزوير المعاقب عليها بالحبس مدة تصل ثلاثة أشهر وبغرامة تصل ثلاثين ألف ريال.