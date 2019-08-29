البنوك السعودية تحذر : اسحبوا الإيصال عند استخدام الصراف ولا تلقونه في سلة المهملات!

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، العملاء عند استخدام الصراف الآلي بضرورة سحب الإيصال وعدم إلقاءه بسلة المهملات.
وقالت البنوك السعودية: ” اسحبوا الإيصال ولا تلقونه في سلة المهملات لمنع وصول المحتالين إلى البيانات ” .
كما نصحت بضرورة إبلاغ البنك على الفور عند ملاحظة أي شيء غير اعتيادي، وضرورة استخدام اليد لتغطية الشاشة ولوحة المفاتيح عند إدخال الرقم السري.
نصائح لحماية التعاملات البنكية #البنوك_السعودية #لجنة_الاعلام_والتوعية_المصرفية pic.twitter.com/z8uCOu8HmB
— البنوك السعودية (@SaudiBanks) August 28, 2019
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