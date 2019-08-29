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كما جهزت المدارس لبرنامج الأسبوع التمهيدي والطفولة المبكرة

تعليم المدينة يكمل استعداداته لاستقبال أكثر 300 ألف طالب وطالبة

تعليم المدينة يكمل استعداداته لاستقبال أكثر 300 ألف طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=767738
المناطق - المدينة المنورة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة جهودها منذ وقت مبكر لتجهيز 1900 مدرسة  ، تشمل مدارس التعليم العام ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة ، لاستقبال أكثر من 300 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في العام الدراسي الجديد 1441هـ ، يقوم على تعليمهم 11970 معلماً و 15358معلمة ، وذلك بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي 1440 هـ ، الجدير ذكره بأنه تم هذا العام افتتاح 21 مبنى مدرسي جديد منها ” 8  ” مباني تبدأ الدراسة بها لأول مرة يوم الأحد القادم : 2 / 1 / 1441 هـ ، إن شاء الله تعالى ، بينما استحدثت هذا العام بتعليم المدينة ”   66  ” مدرسة للطفولة المبكرة .

     وأهاب مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم بقادة العمل التربوي بالمنطقة من مساعدين ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري الإدارات بضرورة البداية الجادة من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المدارس بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة بشكل فعلي ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية، كالمقررات الدراسية والسبورات والمقاعد الدراسية وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة لدورات المياه وأجهزة التكييف والبرادات والإضاءة وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة القائد والقائدة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حد سواء، منوها بأهمية تفعيل برامج استقبال الطلاب والطالبات المستجدين من اليوم الأول من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول ابتدائي مع تثبيت اللوحات الترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم .
وشدد العبدالكريم على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية أهمية المتابعة وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المشرفون والمشرفات للتأكد من توفر كافة المتطلبات لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية ومتابعة استكمال أعمال التأهيل والصيانة والترميم الجاري تنفيذها في بعض المدارس، مبينا أن الإدارة تسعى من كل هذه الإجراءات إلى انطلاق عام دراسي جديد بكامل استعداداته مما يسهم في بدء العام الدراسي بشكل مثالي وفعال، وعن سير الاستعداد للعام الدراسي بمكاتب التربية والتعليم الداخلية والخارجية أكد العبدالكريم أن التقارير جاءت مطمئنة لبداية متكاملة من خلال الإعداد المبكر للخطط التشغيلية بما يضمن انتظام العملية التعليمية مع أول يوم دراسي، وفيما يخص طلاب السنة الأولى فقد أعدت جميع مدارس المنطقة الابتدائية برنامج الأسبوع التمهيدي الذي يحظى بإشراف ومتابعة من إدارة التعليم بالمنطقة، حيث تنفذ جميع المدارس الابتدائية برنامج الأسبوع الأول وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب المستجدين بقصد تهيئتهم للبيئة المدرسية وتعويدهم على حبها وكسر حاجز الخوف والخجل والتردد الذي ينتاب بعض الأطفال في السنة الأولى .

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