تعليم المدينة يعلن الدوام للعام الجديد بالتوقيت الصيفي الأحد القادم

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http://almnatiq.net/?p=767745
المناطق - المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميماً إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة يتضمن العمل بدوام التوقيت الصيفي بعد العودة من إجازة نهاية العام الدراسي الماضي 1440 هـ ، وذلك اعتبارا من الأحد القادم : 2 / 1 / 1441 هـ ، الموافق : 1 / 9 / 2019 م .                                    

وأوضحت إدارة تعليم المدينة أن الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين – البنات ) يبدأ عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة ، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وثلاثون دقيقة .
وبالنسبة للمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين تكون بداية الدوام الصباحي عند الساعة السابعة تماماً ، والمدرسة الأخرى المسائية بداية الدوام لها عند الساعة الوحدة ظهراً وحتى الساعة : السادسة وعشر دقائق مساءً ، بحيث يتم التنسيق في ذلك بين مديري المدارس المشتركة في دوام الفترتين ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرستين، مع التأكيد على مديري ومديرات المدارس بالتقيد بزمن الحصة ( 45 ) دقيقة ، وضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف والتعاون والتنسيق في كل ما يحقق السلامة والأمان وانتظام اليوم الدراسي .

فيما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس اعتباراً من يوم الثلاثاء : 8 / 3 / 1441 هـ ، الموافق : 5 / 11 / 2019 م ، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين – البنات ) عند الساعة السابعة وثلاثون دقيقة ، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة ، إن شاء الله تعالى .                           

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