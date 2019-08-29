إيران تكشف عن مواقع الأهداف الأمريكية التي تنوي ضربها في الخليج في حال وجهت واشنطن ضربة عسكرية لها!

المناطق - متابعات

كشفت إيران أنها كانت بصدد الرد على الولايات المتحدة الأمريكية وجاهزة لهذا القرار بعد إسقاط دفاعات الأخيرة الجوية طائرتها التجسسية في الخليج.

ووفقاً لوكالة “مهر” الإيرانية نقلا عن قائد القوة الجوفضائية العميد أمير علي حاجي زاده، فإن بلاده كانت جاهزة للرد على الولايات المتحدة بعدما أسقطت طائرتها، مضيفا: “القادة الإيرانيين كان لديهم يقين بعدم وقوع حرب وظلال الحرب التي ألقاها البعض في البلاد لسنوات هي كذبة كبيرة”.

وتابع زاده قائلا: “لقد كان لدينا يقين بأنه عند إصابة أول صاروخ أو قنبلة أمريكية لأرضنا، فإنه سيتم ضرب قواعدهم في قطر والإمارات وسفنهم في بحر عمان والتي كنا قد صوبنا نحوها سابقا”.