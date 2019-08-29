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“أرصاد الشمالية” تنظم ورشة عمل عن الجرائم البيئية وآليات الضبط والإحالة

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“أرصاد الشمالية” تنظم ورشة عمل عن الجرائم البيئية وآليات الضبط والإحالة

“أرصاد الشمالية” تنظم ورشة عمل عن الجرائم البيئية وآليات الضبط والإحالة
http://almnatiq.net/?p=767752
المناطق - تبوك
عقدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية اليوم ورشة عمل بالتعاون مع فرع النيابة العامة بتبوك تحت عنوان ” الجرائم البيئية وآليات الضبط والإحالة ” بحضور مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة فيصل السواط ومدير عام التفتيش البيئي سليمان السنقوف ومدير عام الموارد البشرية عبدالعزيز الجلسي.
ومثّل النيابة العامة نايف الذروي الذي قام بتقديم عرض مرئي عن الأنظمة والإجراءات القانونية المرتبطة بالجرائم البيئية.
وأوضح مدير عام الهيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي أن الورشة هدفت إلى إلمام المفتشين بالجرائم البيئية التي تستوجب إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بخصوصها وكذلك إجراءات الضبط والإحالة.
وبين أن الورشة استعرضت آلية التفتيش البيئي والنظام العام للبيئة مفيداً أن هذه الورشة تأتي استكمالا لجهود الهيئة بتدريب وتأهيل المفتشين حيث بدأت اعمال التدريب من الأحد الماضي تحت مسمى بناء قدرات مفتشي البيئة (الإجراءات الأساسية وفقا للمعايير الدولية) التي اشتملت على تدريب المفتش على آليات وإجراءات التفتيش والتدقيق البيئي و كذلك تدريب المفتشين على الأجهزة الحقلية وكيفية أخذ القياسات البيئية للتأكد من مدى التزام المنشآت بيئياً.

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