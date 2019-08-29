رئيس الغرفة التجارية بتبوك يلتقي مدير فرع الهيئة السعودية للمواصفات بالمنطقة الشرقية

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التقى رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك أحمد بن عطية الحارثي بمكتبه اليوم مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية أحمد بن يحيى العبثاني بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة سالم بن عيد العطوي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين غرفة تبوك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وكذلك التعريف بدور الهيئة في الإجراءات المتخذة من قبلها والمعنية في تقويم المطابقة والقياس للسلع والمنتجات التي تأتي ضمن برامجها المقدمة وعبر منصاتها مثل “سابر” الإلكترونية ومنصة “حيّاك” التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف تسهيل إجراءات دخول السلع والمنتجات.

وفي نهاية اللقاء جرى الاتفاق بين الطرفين على بالتعاون بينهما في إقامة العديد من الدورات التعريفية و ورش العمل الخاصة بالهيئة وعقد اللقاءات مع المسؤولين.