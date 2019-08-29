مدني تبوك يحصل على شهادة الايزو عن نظامه المحكم في الجودة على مبناه الرئيس

المناطق - تبوك

حصلت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك على شهادة الايزو العالمية ( 2015-9001 ) والتي تعتمد نظام ادارة الجودة الشاملة وفق ارقى المعايير الدولية التي تشترطها مؤسسة الايزو العالمية لمنح هذه الشهادة الدقيقة، وتسلم الشهادة مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء المهندس أحمد بن محمد الشهراني وذلك عن تطبيق نظم إدارة الجودة على مبنى الادارة.

وعبر اللواء ” الشهراني” في تصريح له بهذه المناسبة عن سعادته بحصول الإدارة على هذه الشهادة العالمية والتي تعد ثمرة الجهد المبذول من كافة الزملاء بالإدارة، مشيراً إلى أن الحصول على هذه الشهادة تم بعد اجراء عملية مراجعة تفصيلية ودقيقة لجميع مرافق المبنى الرئيسية والتفصيلية، وفق إجراءات العمل المتبعة من تحسين للآداء الوظيفي خلال تطبيق ( نظام ادارة الجودة ) وهو نظام عالمي موحد يتضمن مجموعة من الاجراءات الادارية المحددة عالميا حسب المعايير العالميةً .