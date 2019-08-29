نادي الشرقية الأدبي يواصل فعالياته لليوم الثاني .. توقيع كتب وتجارب مؤلفين وكتّاب

المناطق - الدمام

واصل نادي منطقة الشرقية الأدبي لليوم الثاني علي التوالي فعالياته الثقافية ضمن موسمه الثقافي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الذي يتزامن مع افتتاح مقره الجديد وذكرى تأسيسه الثلاثين، وفي ظاهرة ثقافية رائدة حضرها لفيف من الكتاب والمبدعين والجمهور أقيم مساء أمس الأربعاء مراسم توقيع أكثر من ٢٠ كاتب وكاتبة مؤلفاتهم التي تنوعت بين الإبداع شعراً ورواية وسيرة ذاتية والدراسات العلمية واللغوية وشهدت صالة التوقيع حضورا كثيفا من الأدباء والجمهور المهتم بالثقافة استمر حتى العاشرة مساء.

تجارب المؤلفين والكتّاب

وفي إطار الفعاليات المنبريه التي بدأت في السادسة والنصف

بمشاركة أربعة من كبار الكتاب والمؤلفين جاءوا من جهات عديدة من المملكة هم:

*أ.د نايف الدعيس الكاتب وعضو مجلس الشورى سابقاً .

*أ .د.حسن الهويمل الناقد المعروف الكاتب في صحيفة الجزيرة .

الأستاذ أحمد الماجد من أوائل المبتعثين للدراسة الجامعية بمصر أصدر أخيرا كتاب يحمل سيرته الذاتية وتجربتة في الدراسة والحياة

*الدكتور سامي بودي طبيب وكاتب صدر له مؤخراً كتاباً بعنوان ( المنتقى من أمثال العرب )

وأدارها الإعلامي صالح العجرفي



وفي نهاية الندوة كرّم رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بن عبد الله بودي المشاركين في الندوة بإهدائهم مجلة ” هجر ” بعددها النادر الذي أعاد طباعته النادي بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس النادي.