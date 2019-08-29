أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت اليوم عن مجموعات متوازنة نسبيا ، أقواها السادسة التي تجمع برشلونة الإٍسباني وببوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي ، فيما يجدد يوفنتوس الإيطالي الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الرابعة.
وجاءت المجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى : باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي .
المجموعة الثانية : بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي .
المجموعة الثالثة : مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي .
المجموعة الرابعة : يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي .
المجموعة الخامسة : ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي .
المجموعة السادسة : برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي .
المجموعة السابعة : زينيت سان بطرسبورغ الروسي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني .
المجموعة الثامنة : تشلسي الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي .
وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر القادم على أن تكون الجولة السادسة والأخيرة في 10 و11 ديسمبر القادم ، ويقام النهائي في 30 مايو المقبل .
دوري أبطال أوروبا : برشلونة مع دورتموند وإنتر ميلان ، وتجدد الموعد بين يوفنتوس وأتلتيكو
أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت اليوم عن مجموعات متوازنة نسبيا ، أقواها السادسة التي تجمع برشلونة الإٍسباني وببوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي ، فيما يجدد يوفنتوس الإيطالي الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الرابعة.
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