دوري أبطال أوروبا : برشلونة مع دورتموند وإنتر ميلان ، وتجدد الموعد بين يوفنتوس وأتلتيكو

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أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت اليوم عن مجموعات متوازنة نسبيا ، أقواها السادسة التي تجمع برشلونة الإٍسباني وببوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي ، فيما يجدد يوفنتوس الإيطالي الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الرابعة.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى : باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي .

المجموعة الثانية : بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي .

المجموعة الثالثة : مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي .

المجموعة الرابعة : يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي .

المجموعة الخامسة : ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي .

المجموعة السادسة : برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي .

المجموعة السابعة : زينيت سان بطرسبورغ الروسي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني .

المجموعة الثامنة : تشلسي الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي .

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر القادم على أن تكون الجولة السادسة والأخيرة في 10 و11 ديسمبر القادم ، ويقام النهائي في 30 مايو المقبل .