صور تظهر إحتراق منصة إطلاق بمركز الفضاء الإيراني

المناطق _ الرياض

أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية بقايا اشتعال صاروخ في مركز الفضاء الإيراني كان سيقوم بإطلاق قمر صناعي بعد فشل محاولة سابقة قبل عدة أشهر..

وأظهرت الصور الملتقطة لمركز ” الخميني” للفضاء في محافظة “سمنان” الإيرانية، صباح اليوم الخميس، دخانا أسود وجزءا من منصة إطلاق تشتعل فيها النيران على ما يبدو.

وقال الباحث في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، ديفيد شمرر، لوكالة أسوشيتد برس “أيا كان ما حدث هناك، فقد انفجر وأنت تطالع البقايا المشتعلة لما كان موجودا هناك”.