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وزير الصحة يعيد التأكيد على موعد منع إستخدام السكر المضاف في العصائر

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وزير الصحة يعيد التأكيد على موعد منع إستخدام السكر المضاف في العصائر

وزير الصحة يعيد التأكيد على موعد منع إستخدام السكر المضاف في العصائر
http://almnatiq.net/?p=767794
المناطق _ الرياض

أعاد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، التأكيد على موعد منع إستخدام السكر المضاف أو مصادره والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها.

وقال ” الربعية ” في تصريح له : ” بداية من 1 يناير 2020 سيتم بإذن الله منع إستخدام السكر المضاف أو مصادره والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها. وكذلك منع إستخدام الزيوت المهدرجة في جميع الأغذية. حريصون على صحة وسلامة المجتمع ” .

 

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