وزير الصحة يعيد التأكيد على موعد منع إستخدام السكر المضاف في العصائر

أعاد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، التأكيد على موعد منع إستخدام السكر المضاف أو مصادره والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها.
وقال ” الربعية ” في تصريح له : ” بداية من 1 يناير 2020 سيتم بإذن الله منع إستخدام السكر المضاف أو مصادره والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها. وكذلك منع إستخدام الزيوت المهدرجة في جميع الأغذية. حريصون على صحة وسلامة المجتمع ” .
بداية من 1 يناير 2020 سيتم بإذن الله منع استخدام السكر المضاف أو مصادره والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها.
وكذلك منع استخدام الزيوت المهدرجة في جميع الأغذية.
حريصون على صحة وسلامة المجتمع.https://t.co/PyH2NtFZ5T
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) August 29, 2019
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