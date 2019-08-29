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الولايات المتحدة تعلن جاهزيتها لمواجهة الإعصار “دوريان”

الولايات المتحدة تعلن جاهزيتها لمواجهة الإعصار “دوريان”

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الولايات المتحدة تعلن جاهزيتها لمواجهة الإعصار “دوريان”

الولايات المتحدة تعلن جاهزيتها لمواجهة الإعصار “دوريان”
http://almnatiq.net/?p=767807
المناطق _ وكالات

حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم من أن إعصار دوريان قد يضرب الساحل الأمريكي كعاصفة قوية من الفئة الرابعة ، حيث يتقدم قبالة السواحل بسرعة قد تصل إلى 130 ميلا في الساعة (209 كلم /ساعة) مع اقترابه من ساحل فلوريدا الشرقي.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فلوريدا ستكون جاهزة تمامًا لإعصار دوريان أثناء توجهه نحو الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، مضيفًا “كنا مستعدين للعاصفة في بورتوريكو ونحن مستعدون أيضًا في فلوريدا”.
ودعا الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سكان فلوريدا إلى الاستعداد والالتزام بالتعليمات الفدرالية وأنه سيكون هناك إعصار كبير.
ويتوقع خبراء الأرصاد أن “دوريان” ينمو ليصبح إعصارًا من الفئة الثالثة قبل أن يضرب البر الرئيس للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الاثنين في مكان ما بين جزر “فلوريدا كيز”، وجنوب جورجيا.

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