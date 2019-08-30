العدالة يفوز على ضمك بأربعة أهداف في افتتاح الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المناطق _ الرياض

حقق فريق العدالة فوزًا على ضيفه ضمك بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

سجل رباعية العدالة كل من ميدوين ميندا ، أليو سيسيه ، تشارلز أندريا ، حسين أحمد ، في الدقائق 14 و40 و45 و82 على الترتيب.

ورفع العدالة رصيده لـ 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا ، فيما بقي ضمك بلا رصيد.