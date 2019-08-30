حقق فريق العدالة فوزًا على ضيفه ضمك بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
سجل رباعية العدالة كل من ميدوين ميندا ، أليو سيسيه ، تشارلز أندريا ، حسين أحمد ، في الدقائق 14 و40 و45 و82 على الترتيب.
ورفع العدالة رصيده لـ 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا ، فيما بقي ضمك بلا رصيد.
العدالة يفوز على ضمك بأربعة أهداف في افتتاح الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
حقق فريق العدالة فوزًا على ضيفه ضمك بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
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