الفيحاء يحول تأخره أمام الحزم لفوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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حول فريق الفيحاء تأخره أمام الحزم بهدف للفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم ، في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

افتتح النتيجة للحزم اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 43 ، قبل أن يدرك عبدالرحمن القحطاني التعادل للفيحاء في الدقيقة 48 ، فيما حسم الفيحاء الفوز من ركلة جزاء سجلها اللاعب روني فرنانديز في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده لـ 4 نقاط ، فيما توقف رصيد الحزم عند نقطة واحدة .