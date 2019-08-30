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الفيحاء يحول تأخره أمام الحزم لفوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=767816
المناطق _ الرياض

حول فريق الفيحاء تأخره أمام الحزم بهدف للفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم ، في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
افتتح النتيجة للحزم اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 43 ، قبل أن يدرك عبدالرحمن القحطاني التعادل للفيحاء في الدقيقة 48 ، فيما حسم الفيحاء الفوز من ركلة جزاء سجلها اللاعب روني فرنانديز في الدقيقة 90.
وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده لـ 4 نقاط ، فيما توقف رصيد الحزم عند نقطة واحدة .

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