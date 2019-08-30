اختتام ورشة عمل “القانون الدولي الإنساني” بحضور المختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف

المناطق _ الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة للتحالف، اختتم مساعد قائد منطقة الطائف اللواء الركن / سعود بن عبيد الشيباني، اليوم وبحضور المختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كالنيابة العامة وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، ورشة عمل (القانون الدولي الإنساني) بالتعاون مع شركة برهان المعرفة، والتي تستهدف العاملين بالقطاع العسكري والمشاركين في العمليات العسكرية في مختلف التخصصات والرتب من الضباط والأفراد.

جدير بالذكر أن عقد ورش العمل في ( القانون الدولي الإنساني ) تأتي في إطار التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واستمرار لعقد الدورات التخصصية وورش العمل في هذا الجانب لمنسوبيها المشاركين بالعمليات العسكرية.