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زوجة ماكرون تخرج عن صمتها وترد على تعليقات الرئيس البرازيلي المسيئة لها!

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زوجة ماكرون تخرج عن صمتها وترد على تعليقات الرئيس البرازيلي المسيئة لها!

زوجة ماكرون تخرج عن صمتها وترد على تعليقات الرئيس البرازيلي المسيئة لها!
http://almnatiq.net/?p=767829
المناطق _ وكالات

ردت اليوم بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تعليقات كان أطلقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على شكلها، أشعلت استنكارا كبيرا.

وقالت بريجيت أثناء زيارتها لإقليم “با دو كاليه” الفرنسي اليوم للمشاركة في فعالية محلية “أود أن أقول كلمتين للبرازيليين والبرازيليات باللغة البرتغالية: Muitoobrigado، شكرا جزيلا لكل من أظهر اهتمامه”.

وأضافت ملمحة للرئيس البرازيلي “الأوقات تتغير، هناك من هم على متن قطار التغيير. النساء هنا، معكم ومثلكم، جميعكم فهم هذا الأمر تقريبا… لكن لا يزال البعض واقفين على الرصيف، وأنا متأكدة من أنهم لن يتأخروا في الالتحاق بالقطار”.

وكان بولسونارو تهكم على شكل بريجيت من خلال إعادة نشر تدوينة على موقع “فيسبوك” تقارن بين المظهر الخارجي للسيدة الأولى في فرنسا بنظيرتها البرازيلية.

وحذف الرئيس البرازيلي لاحقا التدوينة الساخرة التي أثارت استنكار الكثير من البرازيليين، ومن بينهم الروائي الشهير باولو كويلو.

 

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