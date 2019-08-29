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وزير الشباب والرياضة اليمني يبحث مع نائب السفير الأمريكي التعاون في المجال الشبابي والرياضي

وزير الشباب والرياضة اليمني يبحث مع نائب السفير الأمريكي التعاون في المجال الشبابي والرياضي

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وزير الشباب والرياضة اليمني يبحث مع نائب السفير الأمريكي التعاون في المجال الشبابي والرياضي

وزير الشباب والرياضة اليمني يبحث مع نائب السفير الأمريكي التعاون في المجال الشبابي والرياضي
http://almnatiq.net/?p=767832
المناطق _ الرياض

بحث وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري، اليوم، مع نائب السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي ومحاربة التطرف الفكري وفي أو ساط الشباب ومختلف التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية.
وأعرب الوزير اليمني وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية عن شكره للحكومة الأمريكية على مواقفها الثابتة في دعم الحكومة اليمنية في مواجهة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران وكذا موقفها الصريح والواضح في رفض الأعمال التي قامت بها مليشيا المجلس الانتقالي من تمرد على السلطات الشرعية واستهداف المعسكرات والمؤسسات الحكومية .
واستعرض البكري الأنشطة التي تقوم بها الوزارة في قطاعاتها المختلفة وحرصها على تحصين الشباب من استهداف الجماعات الفكرية المتطرفة والإرهابية، داعيًا الحكومة الأمريكية إلى دعم جهود الوزارة في هذا المجال.
من جانبه عبر نائب السفير الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار ورفضها الأعمال التي تقوض جهودها.

 

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