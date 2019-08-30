المملكة تحتل المرتبة السابعة عالميًّا من حيث رغبة الشعوب للهجرة إليها

المناطق _ وكالات

كشف “المنتدى الاقتصادي العالمي”، أن تحتل المرتبة السابعة عالميًّا من حيث رغبة الشعوب للهجرة إليها، والعمل والإقامة فيها، متقدمة على العديد من الدول العالمية، مثل إسبانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا وسنغافورة، وغيرها.

وقال المنتدى ومقره بسويسرا، في تقرير له: “إن الولايات المتحدة ما زالت تحتل المرتبة الأولى عالميًّا وفقًا لبيانات عام 2017 التي ما زالت دون تغيير كبير، وتليها ألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا في المرتبة الخامسة، وأستراليا سادسًا، ثم السعودية سابعًا على مستوى العالم، والأولى عربيًّا وإسلاميًّا وآسيويًّا، وإسبانيا ثامنًا، ثم إيطاليا وسويسرا عاشرًا”.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت الوجهة المفضلة الأولى للمهاجرين المحتملين لسنوات طويلة إلا أن عددًا آخر من الدول ارتفعت شعبيتها لدى المهاجرين، منها ألمانيا والسعودية، وبعض دول أوروبا الغربية، فيما فقدت بريطانيا بعض جاذبيتها، خاصة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويعتمد التصنيف على عدد كبير من المعايير، من بينها ريادة الأعمال، وجودة الحياة، ومحركات السوق والطاقة، وانخفاض كلفة المعيشة، وزيادة الرواتب، وسهولة المواصلات والتنقلات، والأمان.