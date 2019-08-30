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وسائل وتسهيلات وخدمات النقل تلفت أنظار زوار سوق عكاظ

وسائل وتسهيلات وخدمات النقل تلفت أنظار زوار سوق عكاظ
http://almnatiq.net/?p=767839
الطائف _ عادل الزهراني
أشاد زوار موسم الطائف بخدمات النقل التي قدمت لهم أثناء زيارتهم لفعاليات سوق عكاظ، حيث وفرت لهم كامل التسهيلات للتنقل والاستمتاع بالفعاليات المتاحة داخل السوق خصوصا كبار السن وذوي الأعاقة.

وأوضح القائمين على السوق أنه يتوفر نوعين من القطارات لنقل الزوار، وتتحرك بمعدل رحلة كل 7 دقائق  محملة بالركاب من المحطات المخصصة للوقوف بتذاكر وأسعار رمزية للكبار ومجانية للأطفال وذوي الإعاقة.

ويبلغ عدد القطارات المتواجدة  خمس قطارات بسعتين مختلفة، تحمل الصغيرة منها 60 شخصاً في الرحلة الواحدة، والكبيرة تصل سعتها إلى 150 شخصاً، وتنقل الزوار من خارج البوابات إلى داخل موقع الفعاليات، وتم تجهيزها بكافة وسائل الأمن والسلامة، فيتوفر فيها رافعات خاصة لذوي الإعاقة وأقفال أمان لاتفتح إلا من الداخل عن طريق المنظمين، المتواجدين طوال الرحلة، بالإضافة لوجود منظمين خاصين لضبط حركة الركوب والنزول.

كما يتوفر 15 سيارة جولف و20 سيارة فاخرة مع خدمة مرشد سياحي لباقات التميز بالإضافة للحافلات المكشوفة و”الكاريتات” والعربات المزينة لتقديم رحلة ممتعة للأطفال.

وبإمكان زوار الفعاليات المتنوعة في موسم الطائف، التعرف على المزيد من المعلومات حول فعاليات وخدمات الموسم، عن طريق زيارة موقع مواسم السعودية الإلكتروني saudiseasons.sa والاطلاع على حسابات موسم الطائف في مواقع التواصل الإلكتروني [email protected]

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