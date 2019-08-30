وفد دبلوماسي يضم 60 دولة يزور سوق عكاظ الـ13

المناطق _ الطائف

زار وفد دبلوماسي يضم 60 معتمداً في المملكة وأسرهم ، اليوم سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر ضمن موسم الطائف، يرافقهم مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة هاني بن عبدالوهاب كاشف ، وعدد من موظفي فرع وزارة الخارجية .

وتأتي زيارة الوفد الدبلومسي لسوق عكاظ الذي يحكي أصاله تراث وتاريخ بلاد الحرمين الشريفين والجزيرة العربية ، امتداداً لسلسلة الزيارات التي تنظمها وزارة الخارجية في إطار واجباتها نحو السلك الدبلوماسي لتعريفهم بالإرث الحضاري والإنساني للمملكة العربية السعودية ، واطلاعهم على مختلف الحضارات والتطوير في المملكة ، وبما تزخر به من طاقات كبيرة ونوافذ ثقافية عميقة متنوعة .

وشملت زيارة الوفد جادة عكاظ التي تشهد إقامة العديد من الفعالية المنوعة ، وقوافل الإبل ومتابعة عدد من عروض فرسان عكاظ ، وتقديم القصائد الشعرية لشعراء المعلقات ، مطلعين على الأسواق التاريخية وما تزخر به من نماذج عن الأعمال والمشغولات اليدوية والحرفية ، والعروض الشعبية والفلكلورية .

كما اطلع الوفد على “حي العرب” الذي يضم مشاركة 11 بلداً عربياً تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي ، ويعد منصة للعروض المباشرة، ومتاحف، ومعرض للفنون التشكيلية والفوتوغرافية ، ومكتبة، وساحة ثقافية مفتوحة ، وقاعات ورش عمل ، ومجموعة كبيرة من المحال التجارية والمطاعم ، والمقاهي الأدبية ، وكذا زيارته لعدد من الاجنحة منها فتيان عكاظ ، وخيمة اللغة والثقافة ، وساحة الفن والموسيقى ، موثقين زيارتهم بالصور التذكارية في معظم فعاليات سوق عكاظ .

وفي ختام الزيارة نوه الوفد الدبلوماسي ، بالفعاليات والمناشط الثقافية والسياحية في سوق عكاظ التاريخي التي تعكس مدى الإهتمام الحكومي بالجوانب الثقافية و السياحية في ظل الدعم والاهتمام من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع -حفظهما الله- لكل ما من شأنه تعزيز النهضة التنموية ، والاهتمام والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .