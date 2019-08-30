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الذهب يهبط مع صعود الدولار والأسهم

الذهب يهبط مع صعود الدولار والأسهم

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الذهب يهبط مع صعود الدولار والأسهم

الذهب يهبط مع صعود الدولار والأسهم
http://almnatiq.net/?p=767850
المناطق - وكالات

هبطت أسعار الذهب، أمس الخميس، مع صعود الدولار واسترداد الثقة في أسواق الأسهم بعد أحدث تطور إيجابي بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكن المخاوف من تباطؤ النمو العالمي أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في سنوات.

وتراجعت الفضة أيضا، حاذية حذو الذهب، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من عامين.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.77 في المئة إلى 1527.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، غير بعيد عن أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 البالغ 1554.56 دولار للأوقية والذي سجله يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.8 في المئة لتبلغ عند التسوية 1536.90 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب حوالي ثمانية في المئة منذ بداية أغسطس، الذي قد يكون أفضل شهر للمعدن النفيس منذ يونيو 2016، حيث دعمت المعنويات الهشة بشأن الاقتصاد العالمي الطلب على الذهب كملاذ استثماري آمن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 في المئة إلى 18.24 دولار للأوقية بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 18.65 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2017 .

وصعد البلاتين 1.7 في المئة إلى 915.89 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.36 في المئة إلى 1474.33 دولار للأوقية.

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