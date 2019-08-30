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لهذه الأسباب.. يجب أن تتوقف عن شرب الماء دفعة واحدة أو وسط الطعام

http://almnatiq.net/?p=767853
المناطق - وكالات

ربما سمعنا الكثير عن أهمية شرب الماء يوميا للجسم، خصوصا خلال فترة الصيف وبذل الجهد الكبير، إلا أن هناك أعراضا جانبية تظهر مع الإفراط في ذلك.

وعادة ينصح العديد من مختصي الرعاية الصحية الأشخاص بشرب من 2 إلى 3 لتر يوميا، وذلك لمنع إصابة الجسم بالجفاف أو أي مضاعفات أخرى، فالكمية الموصي بها من الماء تختلف من شخص إلى آخر بناء على حالة الشخص الصحية ومناخ المنطقة التي يعيش بها.

ولكن هناك بعض الأشخاص يقومون بشرب لتر كامل من المياه دفعة واحدة، في حين أن كلى الإنسان لا تستطيع تصفية إلا نصف لتر من الماء كل ساعة، لذلك يعتبر تناول الماء دفعة واحدة أمر غير مجدي.

كما أن الصوديوم يقوم في موازنة السوائل داخل الخلايا وخارجها، وبالتالي فإن شرب الكثير من الماء يتسبب في انتقال السوائل من دمك إلى داخل خلاياك مما يجعلها منتفخة.

وفي بعض الأحيان يمكن أن يتسبب شرب الكثير من الماء بمشاكل للأطفال، كونهم لا يستطيعون التعامل مع الكثير من الماء، لذلك يفضل إعطاء الحليب المصنع للأطفال فقط مع كمية قليلة من الماء.

وفي السياق، يتسبب شرب الماء خلال الطعام في التخفيف من حمض المعدة والأنزيمات الهضمية، مما يجعل عملية هضم الطعام أمر صعب على الجسم.

ويعتقد البعض أن تناول الماء خلال الوجبات يؤدي إلى تسريع عملية الهضم، إلا أن الإكثار من شربه يؤدي إلى جعل عملية الهضم بطيئة وأقل كفاءة.

كما يؤدي تناول الكثير من الماء خلال الوجبة إلى كبح الشهية لديك وبالتالي عدم أخذ كفايتك من الوجبة أو العناصر الغذائية.

ويؤدي أيضا إلى ارتفاع مستوى هرمون الأنسولين في الدم نظرا لعدم قدرة الجسم على هضم الطعام وبالتالي يأمر البنكرياس لإفراز كمية أكبر من الأنسولين.

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