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الجيش اليمني يدمر تحصينات للمتمردين الحوثيين في صعده

الجيش اليمني يدمر تحصينات للمتمردين الحوثيين في صعده
http://almnatiq.net/?p=767857
المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني تنفيذه عملية نوعية على مواقع وتحصينات ميليشيا الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا في محافظة صعدة.
وذكر قائد لواء حرب واحد العميد محمد صالح الغنيمي أن العملية تم تنفيذها بمساندة مدفعية قوات التحالف العربي واستهدفت تحصينات المتمردين الحوثيين بمديرية الصفراء، مؤكدًا النجاح
في تدمير تحصينات المليشيات في جبال “غرابة” و “الجربة”.
وأسفرت العملية كذلك عن مقتل وإصابة الكثير من عناصر المليشيا واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير للمتارس والخنادق التي كانت تختبئ فيها، بحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
وأوضح القائد العسكري اليمني أن الجيش الوطني في بلاده بحالة جاهزية قصوى لضرب مواقع مليشيا الانقلاب الحوثي إلى أن يتم تحرير محافظة صعدة بالكامل.

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