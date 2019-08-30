تناول النباتات والقليل من اللحوم يحد من مخاطر الوفاة المبكرة

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أكدت دراسة جديدة أن تناول المزيد من النباتات والقليل من اللحوم لفترة أطول يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحد من مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة 25%.

وقالت مجلة «جمعية القلب الأمريكية»: «إن الالتزام بنظام غذائي مرتكز على النباتات بشكل عام أو اتباع نظام غذائي يحتوي على أغذية نباتية أكثر من الأطعمة الحيوانية يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16٪، ويقلل مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة 25٪».

وقالت كبيرة مؤلفي الدراسة، الأستاذ المساعد بكلية «جونز هوبكنز بلومبرج» للصحة العامة في بالتيمور، كيسي ريبولز: «إن النظم الغذائية القائمة على النبات، مرتبطة بصحة أفضل للقلب وانخفاض خطر الموت».. وتقوم تلك النظم على تناول كميات أكبر من الأطعمة النباتية وكميات أقل من الأطعمة الحيوانية، وتشمل الأغذية المشتقة من النباتات، الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات.

وأضافت كيسي ريبولز: «إن الأطعمة الحيوانية تشمل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والأسماك أو المأكولات البحرية»، مشيرة إلى أنه في هذه الدراسة، لم تُحدد النظم الغذائية المستندة إلى النبات على أساس الاستبعاد التام للأغذية الحيوانية من النظام الغذائي، بل تم تصنيف الأفراد حسب تناولهم النسبي لهذه الأغذية.

وشملت الدراسة بيانات عن 121 ألفًا و68 من البالغين في منتصف العمر في الولايات المتحدة، ولم يُصب البالغون الذين تمت متابعتهم ما بين عامي 1987 و2016، بأمراض القلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة. وألقى الباحثون نظرة فاحصة على النظام الغذائي المعتاد لكل شخص وصحة القلب في وقت لاحق من العمر، بما في ذلك ما إذا كان قد تم تشخيص حالاتهم كسكتة دماغية أو قصور في القلب أو حالات أخرى متعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبعد تحليل البيانات، وجد الباحثون أن البالغين الذين التزموا بالوجبات الغذائية التي تحتوي على أغذية نباتية في الغالب، مقارنة بأولئك الذين التزموا بنسبة أقل، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16٪، وكان لديهم خطر الموت من أمراض القلب والأوعية الدموية أقل بنسبة 32٪، أما خطر الموت المبكر لأي سبب فقد كان أقل بنسبة 18٪ إلى 25٪.