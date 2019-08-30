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وزارتان تبحثان وسائل بديلة لفض المنازعات العمالية

وزارتان تبحثان وسائل بديلة لفض المنازعات العمالية
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المناطق - الرياض

ناقشت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، الوسائل البديلة لفض المنازعات العمالية، ودور التسوية والوساطة في الحد من المنازعات العمالية، وإدارة المنازعات العمالية، وأسباب تدفق القضايا العمالية ومعوقات التسوية الودية للمنازعات العمالية وسبل معالجتها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان “إدارة وتسوية المنازعات العمالية” بمركز التدريب العدلي بالرياض على مدار ثلاثة أيام، بهدف وضع استراتيجية تعالج المعوقات التي تواجه العمل الميداني في إدارة وتسوية المنازعات العمالية.
كما بحثت الورشة معوقات تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية وسبل معالجتها، ومعوقات دور الرقابة العمالية “التفتيش العمالي” في الحد من المنازعات العمالية وسبل تفعيل دورها، ودراسة مقترحات تطوير العمل المشترك بين المحاكم العمالية والتسوية الودية.
وتهدف الورشة إلى الخروج بحلول لمعالجة معوقات التسوية الودية للمنازعات العمالية، وتبادل الخبرات والمعارف بين منسوبي المحاكم العمالية وإدارة التسوية الودية، وبحث سبل تطوير العمل في التسوية الودية.
وخلصت إلى عدد من التوصيات التي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، بين الوزارتين من خلال التميز القضائي في القضاء العمالي، وإيجاد بيئة آمنة وجاذبة ضمن سوق العمل في المملكة.

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