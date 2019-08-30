إدارة النصر تنهي جدل الحصول على الرخصة الآسيوية

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أنهت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، الجدل حول الأنباء المترددة عن حرمان العالمي من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

وأصدر نادي النصر بياناً رسمياً يوضح حقيقة تلك الأنباء حيثُ قال: “إشارة لما يتداول إعلامياً حول الرخصة الآسيوية لنادي النصر، فإن مجلس الإدارة بقيادة دكتور صفوان السويكت يود الإيضاح لجماهير النادي أنه قد تم الانتهاء من المتطلبات الآساسية للحصول على الرخصة الآسيوية”.

وتابع النادي عبر بيانه: “ويأتي ذلك من خلال دعم كبير من الهيئة العامة للرياضة التي قامت بواجبها كاملاً وخصصت فريقاً على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الرخصة للأندية السعودية ومن بينها النصر“.

وأضاف: “وفي هذا الإطار يود النادي التأكيد على الحرص على استقاء الأخبار من مصادرها الصحيحة المعتمدة”.

وعلى صعيد آخر؛ يستعد نادي النصر حالياً لخوض مباراة قوية ضد الفتح مساء اليوم الجمعة ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.