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ناقلة النفط الإيرانية في البحر المتوسط تعاود التوجه إلى الإسكندرونة في تركيا

http://almnatiq.net/?p=767892
المناطق - وكالات

تعاود ناقلة النفط الإيرانية في البحر المتوسط التوجه إلى الإسكندرونة في تركيا، وذلك بحسب ما نقلته وكالات للأنباء في خبر عاجل.

جاء ذلك بعد يوم من تأكيد مصدر ملاحي بميناء مرسين التركي، بأن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق دخلت المياه الإقليمية التركية وفي طريقها نحو مرسين.

وذكر مصدر الميناء الواقع جنوبي تركيا أمس، أن الناقلة موجودة في قوائم الميناء وستقوم بإفراغ حمولتها هناك​​​.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أفادت نهاية الأسبوع الماضي، بأن “أدريان داريا-1″، التي كانت تسمى في السابق “غريس-1″، غيرت وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني.

 

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