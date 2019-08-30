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رسمياً.. نادي الهلال ينهي تعاقده مع جوناثان سوريانو

رسمياً.. نادي الهلال ينهي تعاقده مع جوناثان سوريانو

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رسمياً.. نادي الهلال ينهي تعاقده مع جوناثان سوريانو

رسمياً.. نادي الهلال ينهي تعاقده مع جوناثان سوريانو
http://almnatiq.net/?p=767897
المناطق - الرياض

أعلن الهلال السعودي رسمياً، صباح اليوم رحيل لاعبه المحترف الأسباني جوناثان سوريانو عن صفوف الفريق الأول وذلك لعدم الحاجة لمجهوداته خلال الفترة المقبلة.

وغرد حساب نادي الهلال الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب الأسباني جوناثان سوريانو بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال“.

وكان سوريانو، قد انضم لصفوف نادي الهلال في فترة انتقالات شتاء 2019 ولعب منذ قدومه 11 مباراة في بطولتي “الدوري والكأس” وسجل خلالهم 3 أهداف.

وعلى صعيد آخر؛ يواصل فريق الهلال استعداداته من أجل خوض مباراة الرائد والمقرر إقامتها مساء السبت في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما يواصل الثلاثي المصاب “عبدالله عطيف وصالح الشهري ومحمد البريك” برامجهم التأهيلية من أجل العودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات وتدعيم صفوف الموج الأزرق.

وتنتظر نادي الهلال مواجهة حاسمة ونارية على ملعبه “محيط الرعب” ضد اتحاد جدة مساء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا علماً بأن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بينهما.

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